Andrea Bocelli torna a Sanremo dopo 30 anni

Andrea Bocelli è tornato stasera sul palco dell’Ariston come superospite della finale del Festival di Sanremo 2026. Per il celebre tenore è un ritorno carico di emozione: sono passati 30 anni da quando ha calcato per la prima volta questo stesso palco, dando ufficialmente il via alla sua straordinaria carriera musicale. Un ingresso degno di un mito, a cavallo sulle note della colonna sonora de “Il Gladiatore”.

Bocelli, intervistato prima della serata, ha ricordato con affetto quei primi momenti, legati ai ricordi di famiglia e alla speranza dei suoi genitori, e ha sottolineato quanto le sue radici artistiche siano profondamente legate al Festival. Ha anche scherzato sul ruolo di “superospite”, dicendo di preferire restare semplicemente “ospite”.

Nel 2023 Striscia ha festeggiato con Bocelli, icona della musica italiana nel mondo, per un traguardo epocale: il canto lirico in Italia era stato inserito nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’Unesco.