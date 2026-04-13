Buon compleanno a Franco Neri, dalla Calabria al bancone di Striscia la notizia!

Tanti auguri a Franco Neri, simbolo della calabresità e della comicità italiana, che oggi festeggia i suoi 63 anni. Il cabarettista più “piccante” del nostro Paese ha anche guidato ben 70 puntate di Striscia la notizia. Il suo esordio alla conduzione, al fianco dell’intramontabile Ezio Greggio, risale al 21 marzo 2005.

Franco, volto amatissimo dal pubblico, può inoltre ricordare con orgoglio la puntata del 7 novembre 2005, condotta insieme a Greggio, in cui Striscia ha festeggiato la maggiore età. Nel corso delle sue apparizioni ha regalato momenti davvero memorabili: da quando si è trasformato in Berna, l’eccentrica cugina svizzera di Michelle, a quando è arrivato in studio Gaetano, l’autoproclamato cognato. Ecco un piccolo ripasso:



Tanti auguri Franco!