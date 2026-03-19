Cartosio (AL), torna il 22 marzo la “Primavera fruttuosa”: festa dedicata alla tutela dei frutti antichi e della biodiversità. Una mission condivisa da Striscia

Domenica 22 marzo 2026 il centro di Cartosio (AL) ospiterà l’11ª edizione di “Primavera fruttuosa – Festa dei frutti di primavera”, una manifestazione dedicata alla valorizzazione della biodiversità agricola e delle tradizioni rurali. L’evento si svolgerà in piazza Terracini dalle 9 alle 18, con iniziative per appassionati di giardinaggio, agricoltura e natura.

L’edizione 2026 ha come tema “Seminiamo futuro”, con l’obiettivo di promuovere pratiche agricole sostenibili e la conservazione delle varietà frutticole tradizionali, coinvolgendo esperti, vivaisti e cittadini in un momento di incontro e divulgazione dedicato al mondo del verde e dell’agricoltura.

Organizzata dal Comune con il contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la festa propone una mostra-mercato di antiche varietà di alberi da frutto, sementi, piantine da orto e prodotti artigianali e alimentari, affiancata da incontri divulgativi, scambio di semi e attività culturali. Il programma e le iniziative previste per la giornata le trovate di seguito nella locandina dedicata.

Sensibilizzare sull’importanza della tutela della biodiversità, delle risorse naturali e degli ecosistemi del Pianeta è anche una delle mission che Striscia porta avanti da sempre.

Qui Davide Rampello, per la rubrica “Paesi, paesaggi…”, ci portava all’interno del Parco Naturale Regionale di Bracciano e Martignano. Qui Lorenzo, giovane agricoltore, ci mostrava la pratica dell’agricoltura rigenerativa:

Era sempre Rampello a traghettarci in Abruzzo per parlarci del sedano nero di Torricella Peligna. All’interno del Parco Nazionale della Maiella, Anna coltivava e custodiva i semi del sedano nero, patrimonio della comunità ormai abbandonato e recuperato solo grazie al suo lavoro:

Luca Sardella ci parlava invece della riproduzione degli agrumi: per via gamica, con i semi, o per via agamica, con le talee: