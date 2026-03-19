Festa del Papà, i nuovi padri sono davvero più presenti? Le vox populi di Rajae e altri servizi

Nel giorno della Festa del Papà – una data legata alla figura di San Giuseppe che si festeggia appunto il 19 marzo – gli interrogativi posti da Rajae Bezzaz nel servizio andato in onda il 20 marzo 2025 si dimostrano più attuali che mai.

Com’è cambiata nel tempo la figura del papà? Sui social vediamo sempre più spesso l’immagine di un papà più affettuoso e coinvolto rispetto al passato. Ma quanto è mutato, nella sostanza, il ruolo paterno negli anni? In occasione della Festa del Papà, Rajae intervista diversi padri per metterli alla prova su dettagli importanti delle loro famiglie e dei figli, ad esempio il piatto preferito o il numero di scarpe. Sapranno rispondere alla domada “quante volte si cambia un pannolino al giorno?”.

Militello e lo striscione della Festa del Papà: “Vlahovic, sposa mia madre”

Cristiano Militello a “Striscia lo striscione” racconta un periodo del calcio italiano del 2024, tra i fischi per la Juventus di Allegri e il rigore sparato in cielo di Lautaro in Atletico Madrid – Inter. E che ne dice Thiago Motta delle gufate al suo Bologna?

Cammela e le poesie per i papà

Chiara Anicito e le altre mamme si rivolgono ai loro partner in questa esilarante clip che celebra la Festa del Papà. Cosa avranno scritto?

“Striscia la magia”, una carta da prendere al volo

Il Mago Antonio Casanova in occasione della Festa del Papà nel 2023 ha incontrato una coppia padre-figlio molto particolare: sono due stuntman, il padre è addirittura sul Guinness World Record, per un esperimento unico al mondo. L’illusionista dovrà catturare al volo proprio la carta che ha predetto.

I politici canterini e la canzone per la Festa del Papà

Introdotti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella i politici italiani cantano: “Viva il papà” ispirandosi a un vecchio successo di Edoardo Bennato 2024: protagonisti Antonio Tajani, Matteo Salvini, Elly Schlein, Giorgia Meloni, Matteo Renzi, Carlo Calenda, Giuseppe Conte.

Festa del papà, la distanza non esiste

Torniamo agli esperimenti “incantati” di Antonio Casanova, che nel 2022 ci ha mostrato un numero il cui tema è la distanza che non ha confini.