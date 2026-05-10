News

Festa della Mamma: i politici festeggiano cantando la hit “Viva la mamma”

Festa della Mamma: i politici festeggiano cantando la hit “Viva la mamma”

10/05/2026 10:00
Festa della Mamma: i politici festeggiano cantando la hit “Viva la mamma”

Oggi si celebra la Festa della Mamma, una ricorrenza celebrata in tutto il mondo per onorare la figura materna, il suo ruolo sociale e il legame affettivo che la unisce ai figli. Sebbene oggi sia spesso associata a regali e fiori, le sue radici sono profonde e intrecciano miti antichi, battaglie civili e tradizioni religiose.

Noi vogliamo onorarla immaginandoci, grazie alla hit prodotta dal nostro Highlander DJ, come la vivono i nostri politici. Sulle note della celebre “Viva la mamma” di Edoardo Bennato, ecco a voi il tormentone di oggi:

Per inviare le vostre segnalazioni, scrivete alla redazione SOS Gabibbo.

Ultime News

tutte le news

Potrebbero interessarti anche...

vedi tutti

Cerca