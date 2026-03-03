WE WANT PEACE! Striscia: le Veline ballano uno stacchetto per la PACE!

Si moltiplicano senza sosta le notizie di guerre e conflitti nel mondo. Ora i riflettori sono puntati sull’Iran e sul territorio del Medio Oriente, già devastato dal massacro a Gaza, ma non mancano mai gli aggiornamenti sullo scenario russo-ucraino.

Era il febbraio del 2022 quando le forze armate della Federazione Russa invadevano i territori dell’Ucraina. Da quel giorno il conflitto è proseguito senza tregua. Nell’aprile dello stesso anno Striscia lanciava un messaggio di speranza in diretta tv. Le Veline di allora, Giulia e Talisa, portavano sul palco uno stacchetto per chiedere lo stop alla guerra e lo facevano vestite con i colori arcobaleno, emblema della bandiera della pace: