Bruno Vespa sclera in diretta e urla “stia zitto” a Giuseppe Provenzano

Momenti di altissima tensione nello studio di Porta a Porta, dove il confronto politico si è trasformato in uno scontro personale tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano, deputato del PD. Durante la puntata del 9 aprile, il conduttore ha perso la pazienza arrivando a urlare: «Adesso stia zitto, non glielo consento».

La scintilla è scattata durante un dibattito già molto acceso sulla situazione politica del governo. Provenzano ha continuato a intervenire mentre parlavano altri ospiti, spingendo Vespa a richiamarlo più volte. Il clima è precipitato definitivamente quando il deputato del Pd ha ironizzato sulla presunta parzialità del conduttore, suggerendo che “forse dovrebbe sedersi da quella parte”, riferendosi agli esponenti della destra presenti in studio.

A quel punto Vespa ha reagito duramente, alzando la voce e interrompendo il confronto con parole nette, mentre in studio calava il gelo.