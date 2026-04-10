Cassano in politica: fonda il PCI a Bari. Il campione di “Papere” e Tapiri scende in campo

Clamoroso: l’ex fantasista Antonio Cassano sarebbe pronto a scendere in politica. Nasce infatti il nuovo partito PCI – Partito Cassano Italiano, con sede a Bari, sua città natale. Secondo le prime indiscrezioni, il programma elettorale sarebbe chiarissimo: «Bari Vecchia deve diventare Bari Giovane!».

I cittadini baresi sono divisi: c’è chi lo voterebbe subito e chi sospetta sia l’ennesima “cassanata”.

Tranquilli, si tratta di un esperimento sociale dell’inviata di Striscia Rosaria Rollo che, il 17 maggio 2025, si aggirava per le strade di Bari raccogliendo le reazioni dei passanti a questa colossale fake news spacciata per vera.

Del resto, il calciatore barese è sempre pronto a regalare delle perle rare, come quella volta in cui fece una dedica tutta da ridere ad un ristoratore:

O ancora quella volta in cui si aggiudicò il 3° posto nella classifica de I Nuovi Mostri per il siparietto andato in onda a “Obbligo o verità” con Nichi Vendola, definito da Cassano “astemio e con i piedi al contrario”:

Per non parlare dei Tapiri che ha collezionato negli anni. Oggi vi riproponiamo quello che il nostro inviato gli ha consegnato il 13 gennaio 2025. Si tratta del 21esimo Tapiro per il l’ex calciatore che rappresenta oggi uno dei personaggi più “attapirati” in Italia. In quest’occasione, la consegna, è seguita alla sua frecciata nei confronti del rossonero Rafael Leão. Cassano ha infatti sparato a zero su Leão, definendolo “una pippa” e suggerendo scherzosamente che “farebbe meglio a fare il rapper” piuttosto che continuare in campo. Frasi pepate che avevano attirato l’attenzione dell’inviato satirico: