L’Arena Santa Giulia fa acqua da tutte le parti: extracosti da 130 milioni. Lo scoop di Morello a Striscia sulle infiltrazioni dal tetto

La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia ha aperto un’istruttoria per ipotesi di danno erariale sull’Arena Santa Giulia, l’impianto che ha ospitato l’hockey su ghiaccio durante le Olimpiadi invernali. Al centro degli accertamenti ci sono i cosiddetti “extracosti”, coperti da finanziamenti pubblici per oltre 130 milioni di euro.

L’attività investigativa, affidata alla Guardia di Finanza di Milano, si sta concentrando anche sull’acquisizione di documenti negli uffici del Comune di Milano, tramite un ordine di esibizione, per ricostruire nel dettaglio l’evoluzione dei costi e delle eventuali responsabilità.

Un elemento rilevante della vicenda è che la struttura, pur al centro di finanziamenti pubblici, è in realtà privata: l’Arena Santa Giulia appartiene infatti al gruppo CTS Eventim, colosso tedesco del settore live, alla cui galassia fanno capo anche le società riconducibili a Ferdinando Salzano.

La vicenda riporta alla mente quanto emerso alcuni mesi fa grazie a un servizio di Striscia la notizia firmato da Moreno Morello. L’inviato aveva documentato criticità inattese nella struttura, progettata dall’archistar David Chipperfield, mostrando immagini esclusive di infiltrazioni d’acqua dal tetto appena inaugurato.

Nel servizio si vedevano raccoglitori metallici posizionati nel sottotetto per canalizzare l’acqua piovana ed evitare che finisse sulla pista ghiacciata, una soluzione di emergenza che aveva sollevato dubbi sulla qualità realizzativa dell’opera. Un ingegnere coinvolto nel progetto aveva ammesso la presenza del problema, spiegando che si trattava di una misura necessaria per prevenire situazioni imbarazzanti con gli occhi del mondo puntati sull’impianto.

Tra gli addetti ai lavori, già allora, circolavano indiscrezioni secondo cui l’utilizzo di materiali e soluzioni differenti rispetto al progetto originario avrebbe consentito risparmi in fase di costruzione, con possibili conseguenze sulla tenuta della copertura.