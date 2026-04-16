Made in Italy: i servizi di Striscia a tutela delle eccellenze del paese

Sono oltre 5,5 milioni i prodotti sequestrati nel 2025 dalla Guardia di Finanza di Torino, nel corso di operazioni contro la contraffazione e a tutela del Made in Italy. Un dato emerso ieri mattina, nella giornata dedicata proprio al Made in Italy, durante l’appuntamento organizzato dalle Fiamme Gialle al centro congressi dell’Unione Industriali. Presenti il sindaco Stefano Lo Russo e Valerio Staffelli, che ha presentato l’evento.

Da anni anche Striscia la notizia accende i riflettori sul tema, con servizi dedicati alla tutela e alla valorizzazione delle eccellenze italiane.

Negli Stati Uniti, Jimmy Ghione è andato in California per smascherare il fenomeno del falso Made in Italy, tra prodotti che richiamano l’Italia solo nel nome ma non nella sostanza. Un viaggio che mostra quanto il marchio italiano sia imitato e sfruttato all’estero.

Spazio anche al tema dell’innovazione, con un servizio di MCC dedicato al rilancio del Made in Italy attraverso il digitale. Un approfondimento su come tecnologia e nuove piattaforme possano diventare strumenti chiave per la competitività delle imprese italiane.

Infine, ancora Jimmy Ghione torna sul tema con un focus su come preservare il Made in Italy, tra tutela della qualità, tracciabilità e difesa delle produzioni locali. Un passaggio centrale per proteggere un patrimonio riconosciuto in tutto il mondo.