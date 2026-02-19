Stasera a Striscia tornano, dopo 18 anni, Federica Nargi e Costanza Caracciolo

Un grande ritorno 18 anni dopo la loro avventura da Veline a Striscia la notizia: le ex Veline Costanza Caracciolo e Federica Nargi si preparano a una nuova avventura insieme per la quinta puntata del tg satirico, in onda oggi giovedì 19 febbraio 2026 in prima serata su Canale 5. Dure sessioni di allenamenti e danza, corsi di dizione e recitazione, prove per la conduzione e realizzazione di sketch umoristici costituiscono il lavoro quotidiano delle Veline, professioniste del mondo dello spettacolo. E anche per prepararsi al gran finale di stagione di questa sera Nargi e Caracciolo si sono impegnate al massimo: vediamo il video di backstage.