Alex Del Piero super ospite della prima puntata di Striscia. Ricci: «Sistemerà i mali del mondo a pallonate!»

Dal 22 gennaio 2026 Striscia la notizia accoglierà diversi ospiti che arricchiranno in modo imprevedibile lo show. Giovedì prossimo, prima serata di debutto, riflettori puntati sul campione del mondo Alessandro Del Piero e sulla criminologa Roberta Bruzzone.

Antonio Ricci, ideatore di Striscia, durante la presentazione stampa ha “spoilerato” qualcosa sul suolo di uno dei Numeri 10 più famosi al mondo durante il programma che andrà in onda su Canale 5.

Ci sarà uno scontro tra juventini e interisti rappresentato dai ruoli di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Capitan del Piero presenterà un suo trailer fatto con l’Intelligenza Artificiale. «Lui come Capitan Ventosa sistema tutti i mali del mondo a pallonate – ha spiegato Ricci –. C’è qualcosa di bloccato! Pum! Del Piero tira un bombardone e sblocca la situazione»…