La bambola più famosa del mondo è stata presentata per la prima volta il 9 marzo 1959 alla Fiera del giocattolo di New York dall’azienda Mattel ed è diventata negli anni una vera icona, venduta in tutto il mondo.
Nel tempo Barbie si è trasformata in centinaia di versioni diverse, tra professioni, stili e collaborazioni, restando uno dei simboli più riconoscibili della cultura pop internazionale.
Nel 2001 approdò sul mercato l’esclusiva Barbie ispirata alle Veline di Striscia la notizia. I modellini sono attualmente presenti nel Museo del tg satirico.
Ecco le immagini: