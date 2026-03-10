News

Barbie compie gli anni: eccola in versione “Velina”

10/03/2026 15:27
La bambola più famosa del mondo è stata presentata per la prima volta il 9 marzo 1959 alla Fiera del giocattolo di New York dall’azienda Mattel ed è diventata negli anni una vera icona, venduta in tutto il mondo.

Nel tempo Barbie si è trasformata in centinaia di versioni diverse, tra professioni, stili e collaborazioni, restando uno dei simboli più riconoscibili della cultura pop internazionale.

Nel 2001 approdò sul mercato l’esclusiva Barbie ispirata alle Veline di Striscia la notizia. I modellini sono attualmente presenti nel Museo del tg satirico.

Ecco le immagini:

