Da giovedì 22 gennaio in prima serata su Canale 5 al via Striscia la notizia – La voce della presenza. Cinque puntate condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Tra le novità della nuova edizione del tg satirico: sei Veline, la band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli e uno studio completamente rinnovato

Nella prima puntata: il debutto come inviata di Maria De Filippi, il campione del mondo Alex Del Piero e la criminologa Roberta Bruzzone

Giovedì 22 gennaio debutta in prima serata Striscia la notizia – La voce della presenza. Il tg satirico di Antonio Ricci approda in una nuova prestigiosa collocazione di palinsesto su Canale 5 con cinque puntate, una a settimana, condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ricche di varietà, satira e inchieste.

Insieme a Greggio e Iacchetti, in uno studio completamente rinnovato, ci saranno sei Veline: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum.

Novità assoluta del programma, una band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli.

Eccezionalmente nella prima puntata, Maria De Filippi, affiancata da Tina Cipollari e Giovannino, si cimenterà nell’inedita veste di inviata del tg satirico. La missione del terzetto sarà quella di consegnare l’iconica “merdina” di Striscia a chi parcheggia indebitamente l’auto nel posto riservato alle persone con disabilità.

Ospiti diversi in ogni puntata arricchiranno lo show. Il 22 gennaio in studio ci saranno il campione del mondo Alessandro Del Piero e la criminologa Roberta Bruzzone.

Ai nastri di partenza gli inviati Luca Abete, Dario Ballantini, Rajae Bezzaz, Antonio Casanova, Jimmy Ghione, Giuseppe Longinotti, Enrico Lucci, Michele Macrì, Francesco Mazza, Moreno Morello e Valerio Staffelli.

Pronti, con le loro rubriche satiriche Cristiano Militello, Barbascura X e Rosaria Rollo. Altri inviati, noti e non, arricchiranno la squadra nel corso delle puntate, perché chi fa l’inviato di Striscia… lo è per sempre.

In prima linea anche il Gabibbo, icona del programma, celebrato in tutta Italia per i suoi 35 anni di successi e festeggiato anche durante l’ultima edizione del Lucca Comics & Games, kermesse di fama mondiale che ha riservato al pupazzone rosso un’accoglienza da star.

“Dazi” è il titolo della sigla di chiusura del programma, dedicata alle bizze di Donald Trump.

Striscia la notizia è un programma ideato e scritto da Antonio Ricci

Scritto con: Lorenzo Beccati

Insieme a: Filippo Casaccia, Dario Ferrigno, Teo Guadalupi, Alessandro Meazza, Fabio Nocchi e Dario Tiano

Responsabile della Produzione: Alberto Salaroli

Regia: Mauro Marinello

Produttore Esecutivo: Massimo Perrone

Direttore di Produzione: Giovanni Corrada

Direttore della fotografia: Gianluca Bronzini

Grafica: Reza Haririan

Coreografie: Manuela Bertolo

Scenografia: Marco Calzavara