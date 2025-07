Discarica a cielo aperto in provincia di Lodi: grazie anche a Striscia, l’amministrazione comunale dà il via alla bonifica

Al via i lavori di bonifica dell’ex discarica di Navegno, ad Abbadia Lariana (LO). Il vecchio immondezzaio, operativo tra il 1960 e il 1970, pur essendo chiuso da più di 50 anni non è mai stato bonificato nel tempo. Negli anni la zona è divenuta anzi una discarica abusiva a cielo aperto: spazzatura di tutti i tipi, tra plastiche e vetri rotti gettati lì, proprio in mezzo ad un piccolo paradiso naturale.

Ora, grazie anche all’interessamento di Striscia che si è occupata della questione nell’aprile del 2023 mobilitando l’amministrazione cittadina, “la bonifica partirà grazie ad un contributo di 73.200 euro da parte di Regione Lombardia, previsto nella variazione al bilancio approvata dal consiglio comunale. Il preventivo di spesa a bilancio è di 95mila euro”, come riporta laprovinciaunicatv.it.

Un “negozio vintage” sui generis e molto poco appetibile. Ironizzava così il nostro Capitan Ventosa nel portare alla luce questa “bomba ecologica” analizzando al contempo lo stato in cui versava l’ex discarica sita lungo un cammino naturalistico molto frequentato da turisti e sportivi, costretti a camminare con “vista discarica”. Più di 50 anni di rifiuti gettati alla rinfusa in mezzo alla natura. Il nostro inviato era andato a chiedere spiegazioni al primo cittadino, vediamo cosa ci aveva risposto al tempo: