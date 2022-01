Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 insieme a Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Daniel Canzian del ristorante Daniel Canzian di Milano, che mostra la sua ricetta del “branzino in crosta di sale e alghe”.



Daniel Canzian nasce a Conegliano nel 1980. Dopo numerose esperienze in Italia e all’estero, lavora per un periodo a bordo delle navi Costa Crociere a fianco di Gualtiero Marchesi. Nel 2013 decide di aprire il suo ristorante Daniel Canzian a Milano, in zona Solferino-Brera, dove propone piatti regionali con ingredienti locali.



La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da domani sul sito di Striscia la notizia.