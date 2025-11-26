L’ascesa di Gemmato: dalla manifestazione in mutande alla poltrona da sottosegretario

Sono giorni di analisi dell’esito elettorale: in Veneto ha vinto il candidato del centrodestra Alberto Stefani, in Campania e in Puglia quelli del centrosinistra Roberto Fico e Antonio Decaro. E questa mattina, sulle colonne del quotidiano La Stampa, Alessandro De Angelis si sofferma sugli scenari nei diversi territori, in un articolo intitolato “Meloni senza generali”. In particolare per quel che riguarda la Puglia viene citato Marcello Gemmato, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in una «Terra che storicamente è sempre stata a cuore alla destra, fino a Giorgia Meloni che l’ha scelta come meta preferita delle vacanze».

FdI a Bari arriva appena al 10% (e come diceva Pinuccio Tatarella, scrive il giornalista, «se non vinci a Bari, ciao Puglia»). Di Bari è appunto il «plenipotenziario di FdI Marcello Gemmato, farmacista, padre almirantiano», che «per farsi notare da giovane si fece riprendere in mutande da Striscia la notizia durante una manifestazione». E che per farsi notare al governo si presentò con un’uscita «da no vax al bar sport». Ecco qui entrambe le chicche che riguardano l’attuale sottosegretario alla Salute colte da Striscia (nel 1998 e nel 2022).