Dinosauri, scoperta sensazionale: migliaia di orme nel Parco dello Stelvio. Striscia e le gaffe paleontologiche

Sensazionale scoperta paleontologica. Migliaia di orme di dinosauri, lasciate 210 milioni di anni fa da branchi di grandi erbivori, sono state scoperte in Italia nel Parco dello Stelvio.

Le tracce, riconoscibili su pareti di dolomia quasi verticali, sono così ben conservate che alcune presentano perfino segni di dita e artigli. Lo annunciano Regione Lombardia e il paleontologo Cristiano Dal Sasso del Museo di Storia Naturale di Milano. “E’ una vera e propria valle dei dinosauri che si estende per chilometri: è il sito più grande delle Alpi e uno dei più ricchi al mondo” afferma l’esperto. “Si tratta probabilmente della più importante scoperta paleontologica sui dinosauri italiani dopo quella di Ciro” (l’esemplare unico al mondo trovato da un paleontologo dilettante nel 1980 nel Beneventano).

Tornando alla notizia della scoperta, val la pena ricordare che gli esemplari di dinosauri che hanno lasciato le orme sullo Stelvio si muovevano lungo le rive lambite dalle calde acque dell’Oceano Tetide, in un ambiente simile a quelli delle aree tropicali attuali.

La scoperta si deve al fotografo naturalista Elio Della Ferrera.