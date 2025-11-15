Assessore sardo inciampa e sfonda la vetrata di Sironi al ministero delle Imprese

Durante un ricevimento al ministero delle Imprese e del Made in Italy un assessore sardo è scivolato sulle scale di Palazzo Piacentini, sfondando con la testa la vetrata, un’opera d’arte d’inestimabile valore artistico e storico: Emanuele Cani è inciampato sui gradini e, cadendo in avanti, è finito contro la vetrata artistica. Fortunatamente l’esito non è stato drammatico per l’assessore all’Industria della Regione Sardegna che si è dichiarato «molto dispiaciuto per il danno» causato.

L’opera era parte della Carta del lavoro del maestro futurista Mario Sironi installata nel 1932, quando il palazzo ospitava il ministero fascista delle Corporazioni, e oggetto di un delicato intervento di restauro nel 2014.