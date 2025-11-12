Michele Macrì sindaco di San Luca (RC), a chiederlo è un’associazione antimafia

«San Luca merita un riscatto vero, un segno di coraggio e di rinascita» scrive l’associazione La Tazzina della Legalità «Chiediamo simbolicamente a Striscia di affidarci il suo uomo di punta nella battaglia per la legalità. San Luca, terra difficile ma piena di persone oneste, ha bisogno di un gesto forte, di un volto che rappresenti il coraggio di chi non si piega».

Questa la proposta rilanciata dall’associazione calabrese che si occupa da anni di legalità e di sensibilizzare sul contrasto alle organizzazioni mafiose, ‘ndrangheta in primis. San Luca, paese reggino sito nel cuore dell’Aspromonte, è un comune italiano che si porta appresso una storia complessa: considerato la “mamma” della ‘ndrangheta e sciolto più volte per infiltrazioni mafiose, con un tessuto sociale segnato da emigrazione e difficoltà economiche. Basti pensare che, in più occasioni, come nel 2024, le elezioni comunali non si sono tenute a causa della mancata presentazione di candidati.

Un territorio difficile che ha dato i natali ad alcune tra le più sanguinarie famiglie di ‘ndrangheta, assurte agli onori delle cronache di tutto il mondo con la strage di Duisburg del 2007, uno dei colpi di coda della decennale faida tra le ‘ndrine locali. Un territorio che però non può essere abbandonato dallo Stato e che per questo merita persone credibili, limpide e coerenti a rappresentarlo. Ecco perché è stato avanzato il nome di Michele Macrì, emblema della Calabria bella che non si arrende al malaffare e anzi lo combatte.

A prescindere dal fatto che Macrì accetti o meno questo endorsement, è significativo che sia emerso dalla società civile. A Striscia si è fatto conoscere con il suo metro anti-‘ndrangheta, modo originale per testare la volontà dei cittadini calabresi di prendere o meno le distanze dalla malavita calabrese. Rivediamo qualcuno dei suoi servizi:

Badolato (CZ)

Cetraro (CS)

Casabona (KR)