Giornata mondiale dell’olivo: Rampello e il triangolo d’oro dell’extravergine

Nella Giornata mondiale dell’olivo ci facciamo accompagnare in Abruzzo da Davide Rampello per ascoltare la storia di una coltivazione antichissima e immergerci nei paesaggi del Pescarese. Questo servizio è stato realizzato nel “Triangolo d’oro” dell’extravergine, nella zona di Pianella, dove esiste un microclima ideale per lo sviluppo della pianta simbolo del Mediterraneo, tra la brezza dell’Adriatico e l’aria del Gran Sasso. Una storia che parte dai coloni greci….

Il quadro offerto dalla rubrica del tg satirico Paesi, paesaggi… è un esempio positivo di cura per il territorio e impegno nella lavorazione tradizionale dei prodotti.

Ma in questa giornata dedicata agli ulivi è giusto ricordare come spesso venditori senza scrupoli e acquirenti poco informati sostengano la rete dell’olio pezzotto, che viene spacciato illegalmente per prodotto di qualità. E c’è chi fa affari d’oro smerciando olio lampante, che non dovrebbe in alcun modo essere destinato all’alimentazione. Striscia mette in guardia dai danni per la salute con i servizi di Luca Abete.

L’inviato organizza anche un “esperimento” e, con l’aiuto di Rino il Fattorino, fa capire i potenziali rischi dell’utilizzo in cucina di un olio senza tracciabilità.