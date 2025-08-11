I dazi di Trump si abbatteranno anche sulle cime di rapa pugliesi?

I mercati europei sono in fibrillazione per la politica protezionistica portata avanti da Donald Trump a suon di dazi. Se le istituzioni europee stanno oggi studiando una controffensiva economica c’è chi, già da tempo, si era occupato della questione prevedendo le future mosse del tycoon: la nostra Rosaria Rollo.

Quando la realtà supera la fantasia. Il 25 aprile del 2025 la nostra inviata aveva fatto scoppiare il panico tra i baresi grazie ad un video fake realizzato con l’IA. Un finto TG condotto da Cesara Buonamici annunciava dazi Usa del 65% sulle cime di rapa, simbolo indiscusso della Puglia.

Le reazioni delle persone non si erano fatte attendere: “è una vergogna, nessuno che si ribella”, “oh madonna mia” e “io sono disposto a rinunciare a Trump ma non alle rape” e chi si era lasciato andare ad espressioni più colorite.

Rosaria aveva infatti intervistato passanti e le risposte possiamo definirle un capolavoro di spirito barese, rivediamo il servizio: