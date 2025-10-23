Italy Brick Expo: a Roma arriva la versione di Lego del Gabibbo

Il 25 e 26 ottobre al Palazzo dei Congressi dell’Eur di Roma, in occasione di Italy Brick Expo, sarà esposto il Gabibbo di Lego, riproduzione in scala 1:1 del pupazzone rosso di Striscia la notizia.

L’opera lascerà temporaneamente il Museo di Striscia – la prima e unica esposizione permanente al mondo dedicata a un programma televisivo – dove è stata collocata nel settembre 2021, per celebrare i 35 anni del Gabibbo.

Ideato da Vittoria Ricci, curatrice del museo e tuttofare del programma, e realizzato da Riccardo Zangelmi, il Gabibbo di Lego è composto da 65.000 mattoncini nei soli colori rosso, nero e bianco.

Pesa 140 kg, è alto 170 cm e ha richiesto oltre 50 ore di progettazione e 200 ore di lavorazione. Nessun dettaglio è stato lasciato al caso: dalle folte sopracciglia all’elegante papillon.

Appuntamento a Roma, non mancate!