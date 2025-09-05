Lo “Stargate” dello Sri Lanka: via d’accesso al multiverso o suggestione popolare?

Anuradhapura, Sri Lanka. Nella città sacra, tra rovine millenarie e misteri archeologici, sarebbe nascosto uno “Stargate”, un portale dimensionale, in grado di trasportarci attraverso le dimensioni: è questa l’ipotesi suggestiva che Capitan Ventosa esplora nella puntata del 29 aprile 2025 di Fantarcheologia.

Nel parco di Ranmasu Uyana, noto anche come Royal Goldfish Park, si trova il misterioso Sakwala Chakraya, un’incisione su roccia caratterizzata da figure geometriche circolari: secondo alcuni, non sarebbe altro che una mappa del cosmo, una rappresentazione dell’universo, secondo altri nasconderebbe dei segreti ben più interessanti. Qui prende infatti forma il mito dello “Stargate”: un portale per il multiverso, capace di far viaggiare gli umani verso altre dimensioni.

Il fact-checking della scienza. «Sarà davvero la via per altre dimensioni?» domanda il nostro Capitan Ventosa. La risposta ufficiale arriva dai fact-checker di Butac.it. Capiamo meglio di cosa si tratta: