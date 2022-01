Questa sera a Striscia la notizia “Rai Scoglio 24” scopre che la Tv di Stato ha bisogno dell’aiuto di esterni per raccontare l’evento più importante del momento, ovvero l’elezione del Presidente della Repubblica.



Le immagini delle votazioni drive in per i positivi al Covid del Tg1 sono prese dal sito del Corriere della Sera, e per spiegare ai telespettatori la figura del presidente della Repubblica italiana sempre il Tg1 ricorre a Marco Damilano, direttore del settimanale L’Espresso. E che fa Damilano? Legge un brano del libro Il Presidente (edizioni La Nave di Teseo). L’autore? Lo stesso Damilano.



A Pinuccio di Rai Scoglio 24 non resta che lanciare un appello a Fuortes: «È evidente che alla Rai non bastano i giornalisti, i cameraman, i direttori». Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).