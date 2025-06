Buon compleanno a Giobbe Covatta, il comico dal cuore d’oro!

Giobbe Covatta, attore comico, scrittore e volto noto del piccolo schermo, compie oggi, 11 giugno 2025, 69 anni. Nel corso della sua carriera, è stato anche alla guida di Striscia la notizia, dove ha condotto due puntate in coppia con Enzo Iacchetti nei giorni 12 e 13 aprile 2005, durante il periodo della celebre conduzione “a multiproprietà” del tg satirico. Proprio per Striscia, Covatta ha realizzato anche diversi “reportage dal Sudan”, dedicati al progetto dell’organizzazione umanitaria AMREF (African Medical and Research Foundation).

Ma vi ricordate quella volta in cui, durante la sua conduzione, si presentò in studio con… una gallina? Nella clip che abbiamo preparato per l’occasione, scoprirete il motivo di questa scelta a dir poco originale! Ne nacque un siparietto tutto da ridere insieme all’immancabile Enzino Iacchetti.

Giobbe Covatta, dal teatro al Maurizio Costanzo Show, passando per la scrittura

Giobbe Covatta, all’anagrafe Gianni Maria Covatta, è nato l’11 giugno 1956 a Taranto, ma è cresciuto a Napoli. Dopo aver mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come attore e comico nei circuiti teatrali e televisivi, è salito alla ribalta nazionale negli anni ’90 grazie alla trasmissione Maurizio Costanzo Show, dove si è distinto per il suo stile ironico e impegnato.

Covatta è anche scrittore di successo: tra i suoi libri più noti ci sono Parola di Giobbe (una reinterpretazione ironica della Bibbia) e Pancreas. Noto anche per il suo attivismo sociale e ambientale, è stato testimonial di campagne umanitarie.

Tra teatro, libri, televisione e impegno civile, Giobbe Covatta è oggi una figura amata non solo per la sua comicità, ma anche per la sua umanità e coerenza.

Buon compleanno, Giobbe!