A Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) va in onda l’inchiesta di Max Laudadio sullo spaccio di droga nel boschetto di Ceriano Laghetto (Monza e Brianza) che inizia già nella stazione ferroviaria di Saronno e prosegue sui treni diretti a Ceriano Laghetto. La troupe del Tg satirico di Antonio Ricci mostra due spacciatori che già nella stazione di Saronno propongono di acquistare marijuana e cocaina. Uno di questi, salito sul treno, va in bagno a sniffare cocaina. Arrivati alla stazione di Ceriano Laghetto molti passeggeri scendono e si dirigono proprio al boschetto della droga, dove le telecamere di Striscia mostrano diversi clienti in fila davanti a un pusher per acquistare eroina e cocaina. Tutto avviene in pieno giorno.