Arrestato a Padova il giovane che aveva aggredito Laudadio e la troupe

La polizia, su richiesta della Procura della Repubblica per i Minorenni di Padova, ha arrestato due giovani indagati a vario titolo perché accusati di essere responsabili di numerose aggressioni e rapine. Uno dei due è il 17enne che, a fine gennaio, avevamo incontrato grazie al servizio di Laudadio sui compro oro abusivi proprio nel capoluogo veneto. In quell’occasione, Max e la sua squadra, nei pressi dello snodo ferroviario, erano stati aggrediti violentemente e il giovane era stato denunciato per aver causato la frattura del gomito al cameraman. Rivediamo il servizio:

Ricostruiamo la vicenda. Max si trovava appunto a Padova per portare avanti l’inchiesta itinerante sui “Compro oro on the road” il cui focus è portare alla luce e denunciare il fenomeno dei “trafficanti d’oro”, venditori abusivi e intermediari che tentano di piazzare il metallo prezioso spesso incuranti della provenienza, lecita o meno, dello stesso.

La violenta aggressione ai danni del team di Striscia la notizia aveva smosso le acque tanto che era stato convocato il locale Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Da lì la decisione del Prefetto di istituire una “Zona rossa” proprio nei pressi dello scalo ferroviario. Nelle aree circoscritte all’interno dell’ordinanza sono previsti decreti di allontanamento e divieti di rientro per soggetti ritenuti aggressivi, molesti o minacciosi e con precedenti penali.

Come riporta Ansa, emerge che nei suoi confronti risultano decine di segnalazioni e denunce, ad oggi. Le ipotesi di reato commesse nel tempo spaziano dalle lesioni alla rapina fino allo spaccio di sostanze stupefacenti. Solo due anni fa, nel 2023, fu arrestato per aver rapinato, con un sodale, un coetaneo ad una festa. Spray al peperoncino e coltelli sarebbero poi i “mezzi del mestiere” del giovane, utilizzati per intimidire e mettere a segno i colpi.