Libri, Striscia tra i programmi tv che più spingono alla lettura! I dati dell’Osservatorio editori



Un grandissimo impegno nella promozione della lettura: Striscia la notizia non ha mai fermato la sua attività di divulgazione di romanzi, saggi, fumetti e molto altro.

Il 28% degli italiani che dichiarano di aver comprato almeno un libro nell’ultimo anno – sulla base di suggerimenti visti e ascoltati in tv – indica come programma di riferimento Striscia la notizia (un altro 40% indica Che tempo che fa e il 31% Splendida Cornice).

Oggi, martedì 24 marzo 2026 – Giornata della promozione della lettura – è sicuramente importante ricordare il dato che poche settimane fa è arrivato dall’Osservatorio AIE (Associazione Italiana Editori) sull’influenza dei media nell’acquisto di libri. I risultati dello studio sono stati presentati a fine 2025 nel corso di “Più libri più liberi”, la Fiera nazionale della piccola e media editoria.

Costante e appassionato l’impegno del tg satirico di Antonio Ricci nel promuovere narrativa e saggistica. E poi pubblicazioni di racconti, manuali, graphic novel e molto altro ancora. E sapete qual è il primo libro segnalato nella storia di Striscia la notizia? Uno dei capolavori di Stefano Benni: Bar Sport 2000. Vediamo il video:

Nel finale di una puntata di novembre 2017 Striscia la notizia salutò gli amici de Il Vernacoliere con un messaggio promozional-fumettistico di Greggio, al bancone del tg satirico con Iacchetti. Ezio mostrò ai telespettatori un’esilarante storia illustrata: Inps-Men, le avventure di un gruppo scalcagnato di pensionati mutanti che….

Una libreria per salvare un quartiere: storia del professor Carli e della sua Scuola Azzurra

Ma val la pena rivedere anche un indimenticabile servizio dell’8 giugno 2023: Rajae Bezzaz è andata a Piacenza, nel quartiere Roma più volte visitato da Vittorio Brumotti nel corso delle sue missioni civiche nelle piazze di spaccio. Lì l’inviata ha incontrato il professor Bernardo Carli, un preside in pensione che ha avviato un progetto di integrazione per cittadini stranieri a partire dall’apprendimento della lingua italiana. «Lavoriamo con l’idea che imparare una lingua consenta di entrare dentro la lettura e dalla lettura poi si passa alla società». È così che Bernardo racconta la sua Scuola Azzurra.

Numerosi in generale i servizi sulla lettura, i libri, le biblioteche, le librerie o il bookcrossing.

Rivediamo a questo proposito il servizio di Stefania Petyx che nel 2021 ci mostrò quelle curiose cassette rosse, piene di libri, sparse in varie cittadine di tutta Italia, con l’obiettivo di diffondere gratuitamente la cultura:

Ed ecco il servizio di Davide Rampello su una mitica stamperia artigianale di Alpignano in Piemonte. Un posto diventato luogo di pace e letteratura per la presenza, ad esempio, di Pablo Neruda e Cesare Pavese lungo i viali alberati che portavano alla sede del loro editore…

Chiudiamo con gli altri dati, sulle trasmissioni che seguono Striscia nella promozione della lettura. Tra chi dichiara di aver comprato almeno un libro nell’ultimo anno, sulla base di suggerimenti televisivi, il 22% dice di averlo fatto dopo suggerimenti colti da La Torre di Babele di Corrado Augias, il 20% da In Viaggio con Barbero, il 19% dalle rubriche di telegiornali dedicate ai libri come Billy o Achab, il 17% da Una Giornata particolare di Aldo Cazzullo, un altro 17% da trasmissioni di attualità politica come DiMartedì, il 15% da Milleeunlibro, il 13% da Passato e presente di Paolo Mieli (erano possibili più risposte).