Giornata mondiale della Sindrome di Down: Paolo Ruffini e Federico Parlanti consegnano le merdine a chi occupa il posto per i disabili

Oggi, 21 marzo, non è solo il primo giorno di primavera… ma anche la Giornata mondiale della sindrome di Down. E no, non è una data scelta a caso: 21/3 richiama la cosiddetta trisomia 21, cioè la presenza di tre cromosomi 21 invece di due.

Insomma: numeri che diventano simboli. E simboli che diventano messaggi. La giornata nasce per una ragione molto semplice (ma spesso dimenticata): ricordare che le persone con sindrome di Down non sono “diverse” dalle altre. Come si celebra? Con un gesto diventato virale in tutto il mondo: indossando calzini spaiati e colorati.

Dal 2012 la ricorrenza è riconosciuta ufficialmente anche dalle Nazioni Unite. Il concetto di fondo è che non servono pietismo o etichette… serve inclusione vera. Un’inclusione che parta dai fatti, come è avvenuto in diretta a Striscia la notizia. Tra gli inviati “specialissimi” del gran finale di stagione di Striscia 2026 troviamo infatti Paolo Ruffini accompagnato dall’attore con la sindrome di Down Federico Parlanti: il duo consegna l’iconica “merdina” a chi parcheggia indebitamente l’auto nel posto riservato alle persone con disabilità.