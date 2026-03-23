“La mente radiosa”: ecco il saggio di Eliana Liotta e Michela Matteoli che mette in relazione neuroscienze, alimentazione e felicità

Altro che pozioni magiche: per tenere il cervello in forma servono cibo giusto, relazioni vere… e qualche buona abitudine. A raccontarlo è “La mente radiosa – I cibi e i pensieri che nutrono il cervello e rischiarano la vita”, il nuovo saggio firmato dalle autrici bestseller Eliana Liotta e Michela Matteoli, disponibile in libreria dal 17 marzo 2026 per Sonzogno.

Il libro mette insieme scienza e vita quotidiana con un’idea chiara: la mente non è qualcosa di separato, ma nasce dall’interazione continua tra cervello, corpo e perfino microbiota intestinale. Un approccio moderno che attinge alle neuroscienze più recenti e a discipline emergenti.

Il cervello? Ha fame (e non solo di cibo). Secondo le autrici, viviamo in una società apparentemente ricca ma con cervelli spesso “malnutriti”. Mancano nutrienti fondamentali come omega-3 e vitamine del gruppo B e D, con possibili conseguenze su umore, concentrazione e qualità del sonno.

Ma non basta mangiare bene. Il cervello si nutre anche di altro: ciò che viviamo ci cambia… anche fisicamente.

I 12 “nutrimenti” per una mente in salute

Il libro individua una sorta di “dieta” completa per il cervello, fatta di elementi materiali e immateriali. Tra i più sorprendenti:

• Stare con gli altri

• Apprendere

• Dormire il giusto

• Fare attività fisica

• Seguire la dieta mediterranea

• Stare alla luce del sole

• Rilassarsi

• Provare piacere

• Abbracciare la spiritualità

• Meravigliarsi

• Leggere

• Coltivare la pace

Dalla carta al teatro. Chi vuole approfondire dal vivo potrà assistere alla lectio scenica delle autrici il 4 maggio al Piccolo Teatro Studio Melato di Milano. Un modo diverso per raccontare la scienza, tra divulgazione e spettacolo.

La mente è in continua evoluzione. E la buona notizia è che possiamo influenzarla, allenarla, nutrirla e quindi proteggerla.