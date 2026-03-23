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“La mente radiosa”: ecco il saggio di Eliana Liotta e Michela Matteoli che mette in relazione neuroscienze, alimentazione e felicità

“La mente radiosa”: ecco il saggio di Eliana Liotta e Michela Matteoli che mette in relazione neuroscienze, alimentazione e felicità

23/03/2026 14:30
“La mente radiosa”: ecco il saggio di Eliana Liotta e Michela Matteoli che mette in relazione neuroscienze, alimentazione e felicità

Altro che pozioni magiche: per tenere il cervello in forma servono cibo giusto, relazioni vere… e qualche buona abitudine. A raccontarlo è “La mente radiosa – I cibi e i pensieri che nutrono il cervello e rischiarano la vita”, il nuovo saggio firmato dalle autrici bestseller Eliana Liotta e Michela Matteoli, disponibile in libreria dal 17 marzo 2026 per Sonzogno.

Il libro mette insieme scienza e vita quotidiana con un’idea chiara: la mente non è qualcosa di separato, ma nasce dall’interazione continua tra cervello, corpo e perfino microbiota intestinale. Un approccio moderno che attinge alle neuroscienze più recenti e a discipline emergenti.

Il cervello? Ha fame (e non solo di cibo). Secondo le autrici, viviamo in una società apparentemente ricca ma con cervelli spesso “malnutriti”. Mancano nutrienti fondamentali come omega-3 e vitamine del gruppo B e D, con possibili conseguenze su umore, concentrazione e qualità del sonno.

Ma non basta mangiare bene. Il cervello si nutre anche di altro: ciò che viviamo ci cambia… anche fisicamente.

I 12 “nutrimenti” per una mente in salute

Il libro individua una sorta di “dieta” completa per il cervello, fatta di elementi materiali e immateriali. Tra i più sorprendenti:

            •          Stare con gli altri

            •          Apprendere

            •          Dormire il giusto

            •          Fare attività fisica

            •          Seguire la dieta mediterranea

            •          Stare alla luce del sole

            •          Rilassarsi

            •          Provare piacere

            •          Abbracciare la spiritualità

            •          Meravigliarsi

            •          Leggere

            •          Coltivare la pace

Dalla carta al teatro. Chi vuole approfondire dal vivo potrà assistere alla lectio scenica delle autrici il 4 maggio al Piccolo Teatro Studio Melato di Milano. Un modo diverso per raccontare la scienza, tra divulgazione e spettacolo.

La mente è in continua evoluzione. E la buona notizia è che possiamo influenzarla, allenarla, nutrirla e quindi proteggerla.

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