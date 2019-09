Boom di ascolti per la prima puntata di Striscia la notizia

Eccellente esordio per Striscia la Notizia – la voce della resilienza che ieri, lunedì 23 settembre, ha inaugurato la 32esima stagione con un boom di ascolti: con 5.287.000 telespettatori e il 20.61% di share è risultato il programma più visto della giornata. Sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, il Tg satirico di Antonio Ricci condotto da Ezio Greggio e Michelle Hunziker ha ottenuto il 23.49% di share.

Nonostante il competitor di Raiuno I soliti ignoti abbia cercato di “adescare” telespettatori tenendo il montepremi più alto possibile (250.000 euro) fino alla fine della puntata, lo storico varietà campione d’ascolti ha raggiunto picchi di 6.300.735 telespettatori, pari al 24.50% di share e al 28.09% di share sul target 15-64 anni.

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: «Ieri Striscia la notizia ha inaugurato la 32esima stagione con una grande vittoria. Un risultato che, ancora una volta, celebra l’immenso genio di Antonio Ricci, deus ex machina di questo unicum televisivo, capace ogni giorno di creare un programma sempre vivo e di altissima qualità, tassello fondamentale al successo del dato di prime time di Canale 5. Grazie a lui, agli strepitosi Ezio Greggio e Michelle Hunziker, alle Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, reduci dal grande successo estivo di Paperissima Sprint, e a tutto il team produttivo».