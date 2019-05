Ezio Greggio e Michelle Hunziker a Tv Sorrisi e Canzoni

«Ormai siamo una coppia di fatto. Televisiva, si intende». Ezio Greggio e Michelle Hunziker scherzano sul loro nuovo ritorno fianco a fianco alla conduzione di «Striscia la notizia», che riparte il 24 settembre. Siamo in uno studio fotografico per scattare la copertina di Sorrisi e l'intesa è evidente: lui saluta lei con un galante baciamano e subito cominciano a posare. A un certo punto il nostro fotografo Massimo Sestini mette pure a repentaglio la loro incolumità invitandoli ad arrampicarsi in due su una bicicletta non proprio solidissima. Prova superata E finalmente possiamo chiedere...