Il Gabibbo infiamma il Lucca Comics tra selfie, giochi e un leggendario cosplay di Goldrake. Vittoria Ricci: «Il Gabibbo è stato preso d’assalto da migliaia bambini e bambinoni di tutte le età, travolto dall’affetto e dalle attestazioni di stima dei fan. In un mondo che cambia veloce il Gabibbo si conferma un’icona senza tempo»

Vittoria Ricci: «Il Gabibbo è stato preso d’assalto da migliaia bambini e bambinoni di tutte le età, travolto dall’affetto e dalle attestazioni di stima dei fan. In un mondo che cambia veloce il Gabibbo si conferma un’icona senza tempo».

Show esplosivo del Gabibbo di Striscia la notizia al gran finale del Lucca Comics & Games, il principale evento pop in Occidente dedicato al mondo del fumetto, dei giochi, del cinema, delle serie tv, dei cartoni animati e molto altro. Ma il pupazzone rosso ideato da Antonio Ricci non ha fatto una semplice comparsata, ne è diventato il protagonista. Quindi, accompagnato da Vittoria Ricci – figlia di Antonio e curatrice del museo dedicato al tg satirico – ha deciso di fare un gran casino e far tremare le mura del capoluogo toscano tra gag, selfie e un memorabile travestimento da Goldrake, una dedica al cinquantennale del celebre robot animato.

D’altra parte, il Gabibbo, ospite d’onore della manifestazione, aveva voglia di fare festa: è nato il 1° ottobre 1990 e, per celebrare il suo 35° compleanno, ha riunito a Lucca migliaia di fan da tutta Italia e non solo. E ha fatto le cose in grande. A inizio giornata, nelle sale del Real Collegio, ha dato spettacolo assieme a Luca Bergamaschi – storico animatore di Striscia la notizia – coinvolgendo decine di bambini che, per l’occasione, si sono trasformati in conduttori, inviati e veline di un’improvvisata ed esilarante puntata del tg satirico.

Ma è fuori dal Real Collegio che la situazione è… sfuggita di mano! Perché il pupazzone rosso ha voluto incontrare tutti – ma proprio tutti – i visitatori del Lucca Comics, un vero e proprio bagno di folla in mezzo ai fan accorsi per osservare da vicino il Gabibbo e fare una foto assieme a lui.

E poi, nel pomeriggio, il gran finale. Il Gabibbo ha voluto rendere omaggio a un’altra icona della televisione: Goldrake, arrivato al 50° anniversario. E quale migliore modo poteva escogitare il pupazzo rosso di Striscia per celebrare il famoso robot intergalattico? Ovviamente, con un travestimento creato ad hoc! E quindi indossata l’armatura, l’elmo e imbracciata l’alabarda spaziale il “vendicatore rosso” – in versione cosplay di Goldrake – ha lasciato a bocca aperta i più accaniti fan della manifestazione, incluso Kengo Kurimoto, disegnatore giapponese di manga di fama mondiale.

Ma, si sa, con il Gabibbo non potevano mancare anche esilaranti fuori programma: con un gruppetto di mariachi messicani ha intonato alcune delle sigle indimenticabili di Striscia, non si è sottratto a un duello con la spada laser, ha preso lezioni di pallavolo dal campione del mondo Andrea Lucchetta e ha posato assieme a Spongebob e Patrick.

«La partecipazione al Lucca Comics – conclude Vittoria Ricci – è stata un’esperienza straordinaria: il contatto diretto con migliaia di persone, appassionate di Striscia la notizia e del suo inconfondibile protagonista rosso, ha regalato momenti indimenticabili. Dopo 35 anni, vedere l’entusiasmo e i sorrisi dei più piccoli è la prova che il nostro Gabibbo continua a trasmettere allegria e positività, lasciando un segno indelebile nel cuore del pubblico».