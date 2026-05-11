Molise, ad Agnone torna il pediatra grazie a Striscia: gioia per 500 bambini e le loro famiglie

Da più di tre anni, i bimbi di Agnone (IS) e dell’Alto Molise erano rimasti senza pediatra. Un vero incubo per i pazienti e per le famiglie costrette a ricorrere a specialisti privati o a percorrere 40-50 chilometri per andare in ospedale a Isernia. Ora qualcosa si è mosso. Una dottoressa avrebbe infatti accettato l’incarico di copertura del posto vacante di pediatria e a breve dovrebbe prendere servizio, secondo quanto riportato dalla stampa locale.

Striscia si era occupata del caso nel 2024. Pinuccio aveva raccolto una serie di testimonianze nel paesino molisano. Ad esempio, quella emblematica di un padre che aveva un figlio che soffriva di convulsioni febbrili: nell’incertezza di sapere se il bimbo avesse il Covid o meno, si era dovuto mettere in viaggio con la famiglia sotto la neve, tra problemi alla macchina e ansia per le condizioni del bimbo:

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