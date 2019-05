Parte la campagna #nessunbambinosolo

Per sostenere il percorso di crescita dei bambini e ragazzi che vivono fuori dalle famiglie d’origine e accolti nei 7 Villaggi in Italia, SOS Villaggi dei Bambini lancia la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Nessun bambino nasce per crescere da solo” affinché ai più piccoli venga sempre garantito un futuro. Senza mai dimenticare il rapporto con la famiglia d’origine, SOS Villaggi dei Bambini si prende cura anche dei loro genitori supportandoli nelle loro difficoltà. Per sostenere questa importante iniziativa, dal 29 gennaio al 11 febbraio, è possibile donare con un SMS o chiamata da rete fissa al 45522.



Max Garbarino, il Maggiordomo Orazio, ha realizzato per la campagna 3 video girati nel Villaggio SOS di Saronno.