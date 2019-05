Pinuccio scopre una strana sostanza nel fiume Cavone

Lunedì sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Pinuccio è tra Montalbano e Pisticci (Mt), e più precisamente sulle rive del fiume Cavone. In una depressione del territorio, l’inviato scopre una strana sostanza marrone-argentata nel corso d’acqua. Per scoprire di cosa si tratta, un campione della sostanza è stato prelevato e inviato a un laboratorio di analisi.



La presenza delle telecamere di Striscia attira i carabinieri, che successivamente informano Pinuccio di aver allertato l’ARPAB (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata) della scoperta.