Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) andrà in onda la consegna del Tapiro d’oro a Oscar Farinetti, fondatore della catena Eataly, perché nei due punti vendita di New York (World Trade Center e 5th avenue) sono stati trovati formaggi e salumi scaduti e altri addirittura rietichettati per alterare la data di scadenza e prolungarne la validità. La scoperta di questi fatti nasce dalla segnalazione di una cittadina italiana che lavora all’estero e che frequenta abitualmente Eataly. Dopo le verifiche che sempre vengono effettuate sull’attendibilità delle segnalazioni, Striscia ha deciso di andare direttamente da Oscar Farinetti per chiedergli spiegazioni… e consegnargli un Tapiro d’oro. L’imprenditore è stato raggiunto ieri sera da Valerio Staffelli a Bologna dopo la presentazione del progetto Fico Eataly World. Il tapiroforo gli ha mostrato sul tablet i filmati raccolti a New York e gli ha detto: «Sior Farinetti, così lei rischia di passare per il furbetto del formaggino». L'inventore di Eataly, palesemente colpito dalle immagini appena viste, ha replicato: «Ringrazio Striscia per la segnalazione e provvederò immediatamente a porre riparo all’accaduto. Farò togliere questi prodotti dai bancali. Sono cose gravissime che non possono assolutamente accadere». Farinetti si è poi subito messo in contatto telefonico con altri dirigenti dell’azienda per cercare di chiarire e risolvere la situazione.