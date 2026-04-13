Tajani-Buttiglione: il fuori onda pizzicato da Striscia che portò alla caduta del governo Berlusconi

“La madre di tutti gli inciuci”, così Striscia definì il fuori onda che portò alla caduta del primo governo Berlusconi. Il servizio, andato in onda il 25 novembre 1994, proponeva ai telespettatori del tg satirico una conversazione captata tra l’allora segretario del Partito Popolare Rocco Buttiglione (all’epoca dei fatti alleato con Massimo D’Alema) e il portavoce di Forza Italia, Antonio Tajani, oggi ministro degli Affari Esteri.
Il primo, in attesa di intervenire come ospite a Speciale Tg4, proponeva a Tajani un’alleanza tra i loro partiti in vista delle future elezioni regionali. Questa conversazione scandalizzò l’opinione pubblica e provocò un vero e proprio terremoto in politica, culminato con il ribaltone posto in essere dalla Lega Nord. Come dichiarato da Silvio Berlusconi, il fuori onda portò nel dicembre 94 alla caduta del suo primo governo.