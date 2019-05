Tapiro d’oro a Cecilia Rodriguez.

La crisi con Andrea Iannone sarebbe una trovata di Belén per rubarle la scena?

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Cecilia Rodriguez riceverà un Tapiro d’oro per il risultato del sondaggio lanciato sul sito web del tg satirico qualche giorno fa: secondo il 67% dei votanti la crisi con Andrea Iannone sarebbe una trovata di Belén per rubare la scena a sua sorella.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, intercettata da Valerio Staffelli negli studi Mediaset di Cologno Monzese (Milano) insieme al nuovo fidanzato Ignazio Moser, ha commentato: «Ma non è vero, la verità è che non si è nemmeno lasciata».

A proposito della fine della sua storia d’amore con Francesco Monte, considerata da alcuni una trovata pubblicitaria, la sorella di Belén ha detto: «Non sono il tipo di ragazza che fa queste cose. L’amore è finito, altrimenti non avrei fatto tutto quello che ho fatto, sarei veramente una pazza».

Infine, l’inviato di Striscia le ha chiesto il motivo per cui lei e il fratello Jeremias non siano andati come ospiti nei programmi di Barbara D’Urso e Cecilia ha risposto: «Non è stata mai carina nei nostri confronti. Appena ha avuto la possibilità di distruggere anche me lo ha fatto, quindi io non ho piacere di andare».