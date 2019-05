«Monte ha fumato marijuana e io ho detto la verità»

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli telefonerà a Eva Henger per chiederle se avesse intenzione di fare pace con Francesco Monte, come emerso da un servizio di Mattino Cinque, dopo il “canna-gate” scoppiato all’Isola dei Famosi. Al telefono con l’inviato del tg satirico, la Henger ha detto: «Io non voglio ritrattare, ho detto la verità. Lui ha fumato la marijuana dentro la casa. Nel momento in cui Monte decidesse di chiedere scusa ai concorrenti ammettendo di aver fumato chiuderei qui la vicenda, ma lui non lo farà mai perché non ha le palle».