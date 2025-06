La “carica dei 107” di Buguggiate (VA): dopo l’intervento di Striscia, intervengono ATS e carabinieri per trasferire gli animali in canile

L’incubo è finito. Sono stati finalmente trasferiti in diversi canili della zona i 107 cagnolini di cui si occupava, all’interno della propria abitazione, la donna che abbiamo definito la “collezionista di cani” di Buguggiate (VA). La signora, nonostante il regolamento regionale della Lombardia imponesse un limite di 10 animali, teneva i cani talvolta rinchiusi in gabbie o box, in condizioni precarie. Per questo siamo intervenuti a più riprese grazie ai servizi della nostra Chiara Squaglia.

La situazione, come vi raccontavamo all’interno dell’inchiesta di Striscia, era delicata e, affinché potesse intervenire la forza pubblica, occorreva attendere l’esito dell’indagine dell’ATS e l’eventuale mandato della procura competente. In questi giorni, come racconta Varesenews.it, la risoluzione del caso ha subito un’accelerazione dopo il peggioramento del quadro seguito ai «problemi di salute della signora, proprietaria dei cani che ha dovuto lasciare la casa per qualche giorno», come ha precisato il primo cittadino di Buguggiate. Questo, come specifica la testata menzionata, avrebbe comportato, nell’ultimo periodo, il via vai continuo di ambulanze veterinarie, forze dell’ordine e operatori specializzati.

Il sindaco ha specificato che la decisione di trasferire i cani sarebbe stata presa in accordo con Prefettura, Autorità di Pubblica Sicurezza Provinciali e ATS. Allo stato attuale, la proprietaria degli animali sarebbe inoltre stata denunciata per il reato di “maltrattamento di animali”.