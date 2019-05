Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Luca Abete raccoglie le testimonianze di molti commessi di Napoli, che lamentano condizioni lavorative del tutto illegali e paghe da miseria, non solo in piccoli negozi d’abbigliamento, ma anche in punti vendita di grandi catene.

La situazione è ben nota alla sede della Confcommercio di Napoli, dove confermano che il pagamento in nero è la prima cosa che i negozianti offrono ai commessi, approfittando dello stato di necessità di tanti disoccupati, costretti ad accettare queste poco sopportabili condizioni.