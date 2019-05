Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Luca Abete torna, a distanza di un anno (vai al video del 21.03.2017), in un mercato nel casertano dove viene venduta merce rubata, in particolare attrezzi da cantiere. L’inviato del Tg satirico di Antonio Ricci trova ancora attrezzi da cantiere di ogni tipo, ma questa volta, per non renderli individuabili, sono privi di targhetta identificativa e di numero di matricola. Quando Luca Abete chiede spiegazioni ai commercianti, lui e la sua troupe vengono aggrediti. Riescono a mettersi in salvo solo grazie all’intervento della Guardia di Finanza. A questo punto scatta un blitz delle Forze dell’Ordine che effettuano controlli a tappeto nel mercato.