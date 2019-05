A Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) nuovi audio tra Michele Mazzarano ed Emilio Pastore, il cittadino che si è rivolto al Tg satirico e che stasera mostrerà il suo volto. In una delle registrazioni Pastore dice: «Avevamo fatto un patto». Mazzarano risponde: «Quale patto?». Pastore: «Tu me lo devi dire qual era il patto». E Mazzarano replica: «Io il tuo ragazzo te l’ho sistemato». In altri audio l’ex assessore attacca Enzo Di Gregorio, consigliere comunale di Taranto che avrebbe fatto da tramite tra lui e Pastore. Nella registrazione della telefonata fatta in viva voce tra Mazzarano e Di Gregorio di fronte a Pastore, i due sembrano scaricarsi la responsabilità della mancata assunzione dell’altro figlio.