Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Chiara Ferragni riceverà il suo primo Tapiro d’oro perché, secondo i vicini di casa, porterebbe il suo cane a fare i bisogni nel giardino interno del condominio dove vive. Intercettata da Valerio Staffelli a Milano, in compagnia del fidanzato Fedez, ha detto: «Non è vero, sono notizie false diffuse dai condomini». L’influencer ha poi lasciato la parola a Fedez, che ha dichiarato: «È tutto finto. La vera notizia è che d’ora in poi porteremo il cane a cagare in casa». Infine, interrogati da Staffelli sulla possibile maternità della Ferragni, Fedez ha risposto: «E secondo te lo veniamo a dire a voi? Comunque sarebbe la dimostrazione che non sono gay», riferendosi al sondaggio burla nel quale la fidanzata, tramite il suo account Instagram, chiedeva un’opinione sulla sessualità di Fedez.