A Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40) Walter Zenga riceverà il Tapiro d'oro per l'esonero da allenatore della Sampdoria. L'ex mister, intercettato da Valerio Staffelli nel quartiere Nervi di Genova, ha detto: «La società ha ritenuto opportuno cambiare e prendere un allenatore che è ben visto dalla piazza per ricreare serenità, positività e felicità». In seguito, il tapiroforo di Striscia si è recato al centro sportivo "Mugnaini" di Bogliasco (GE), dove ha incontrato il nuovo tecnico Vincenzo Montella, il Presidente Massimo Ferrero e il calciatore Antonio Cassano.

Il Presidente Ferrero ha commentato: «Zenga è una bravissima persona, però aveva delle vedute diverse dalle mie, per cui ho dovuto prendere questa decisione. Ho fatto questa scelta e sono stato fortunato: Montella è un uomo serissimo e bravo».

L'allenatore blucerchiato ha dichiarato: «Sono già stato quattro anni a Genova, quindi qui un po' mi sento a casa».

Cassano, ex compagno di squadra di Montella ai tempi della Roma, ha affermato: «Sono molto felice che la Samp abbia scelto un allenatore super. Ferrero ha fatto un grande colpo. Sono entusiasta, perché conosco Vincenzo da quando ho 19 anni».

