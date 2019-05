A Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40), Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d'Oro all'allenatore dell'Arezzo, Ezio Capuano, diventato ormai un fenomeno mediatico per la violenta sfuriata rivolta alla propria squadra, registrata e messa in rete da uno dei suoi giocatori.

Nonostante il silenzio stampa, l'esuberante mister, intercettato ad Arezzo durante gli allenamenti, ha replicato: «Ma cosa gli avrò detto mai? È il mio modo di essere, lo farò sempre. Quando perderò questa fase adrenalinica non farò più l'allenatore». E su Nicolò Sperotto, l'autore della registrazione, Capuano ha dichiarato: «Ritengo che chi fa una cosa del genere non debba più giocare a calcio. La cosa più grave per un allenatore è essere deriso da un bamboccio di 20 anni».