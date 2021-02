Nuovo appuntamento stasera per “Rai Scoglio 24” (il canale di Striscia la notizia “dedicato” alla Rai). L’inviato Pinuccio raccoglie le proteste di albergatori e ristoratori, costretti dalla Rai a pagare il canone speciale nonostante le chiusure forzate delle lore attività per via della pandemia.



«Siamo rimasti sorpresi dall’apprendere che il pagamento del canone speciale è stato semplicemente rimandato dal 31 gennaio al 31 marzo. Pensavamo che la Rai si sarebbe messa una mano sul cuore», spiega Giovanni Serio, portavoce dell’Associazione albergatori Polignano a Mare. «Il canone speciale - aggiunge - parte dalle 200 euro per le attività con un solo televisore e arriva fino ai 6.800 euro per le realtà più strutturate».