Arriva il nuovo decreto con nuovi limiti e orari per i riscaldamenti

Il ministero della Transizione ecologica ha firmato il Decreto che definisce “i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale” . Le misure approvate sono: quindici giorni in meno, riduzione di un grado della temperatura e di un’ora al giorno per il riscaldamento quest’inverno. Eccezione fatta però per: ospedali, asili, piscine, saune e alcune attività industriali e artigianali. Striscia è da sempre vicino a questi temi, Alessandro Siani in una delle scorse puntate ha detto la sua sulla scelta di rimandare l’accensione dei riscaldamenti per risparmiare gas.

Le misure che saranno adottate, secondo la stima di Enea, farebbero risparmiare 2.7 miliardi di metri cubi di gas. Il “caro-bollette”, che colpisce famiglie e imprese, sta mobilitando i sindaci che sono già pronti a chiedere al prossimo Governo fino a un miliardo di euro, per non mandare in default i bilanci amministrativi.



Il numero uno di Eni, Claudio Descalzi, rassicura sulle scorte e ha affermato: “il gas è sufficiente, salvo ci fossero incidenti tecnici, come ad esempio un guasto o una rottura a un impianto, che riguardano i paesi fornitori o un freddo particolarmente rigido.”



Anche il presidente di Nomisma Energia ha detto la sua, in un’intervista al settimanale “The post internazionale” e ha affermato che la crisi dei prezzi non si risolverà entro il 2023.



Per quanto riguarda le varie città, a Milano anziché il 15 ottobre il riscaldamento partirà il 22 e sarà spento il 7 aprile anziché il 15; a Roma il riscaldamento previsto dal primo novembre al quindici aprile sarà dall’otto novembre al sette aprile.



La temperatura nelle abitazioni, che è fissata a 20 gradi per convenzione, dovrà scendere a 19.



L’Enea (l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) pubblicherà un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento.